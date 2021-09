Lavoro, Traettino (Confindustria Campania): "Realizzare patto proposto da Bonomi"

27 settembre 2021 a

Napoli, 27 set. (Labitalia) - “In un momento così delicato per il Paese penso che tutti, imprenditori, sindacati, Governo, debbano fare la propria parte per continuare il percorso di crescita in atto. Con le risorse del Pnrr in arrivo, poi, diventa ancor più importante che tutti lavorino in sinergia. In Campania? Certamente cercheremo di realizzare con convinzione il Patto per l'Italia proposto dal presidente Bonomi". Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confindustria Campania, Luigi Traettino, commenta l'invito del presidente di Confindustria nazionale, Carlo Bonomi, ai sindacati, per un patto per la ripresa.

Secondo Traettino "Le banche territoriali svolgono un ruolo di relazione importante nelle comunità in cui operano. Spesso i dirigenti di questi istituti bancari conoscono personalmente i principali imprenditori e le storie delle relative famiglie che fanno impresa sul territorio. Questo patrimonio di rapporti può costituire senz'altro un valore aggiunto e una spinta importante per affiancare chi investe per lo sviluppo della propria terra”.