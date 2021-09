Calcio: Italia, giovedì convocazioni per Nations League, domenica raduno al Suning Center (3)

27 settembre 2021 a

(Adnkronos) - A livello generale, infine, l'Italia di Mancini ha recuperato 15 posti nel ranking dal maggio 2018 (dal 20° al 5° posto) e ha incrementato la striscia di 61 partite ufficiali in casa senza sconfitta (escluse le amichevoli): dall'8 settembre 1999, 2-3 con la Danimarca a Napoli nelle qualificazioni per Euro 2000, l'Italia ha collezionato in questo tipo di gare 46 vittorie e 13 pareggi.

In 3 anni, Mancini ha puntato su un gruppo di 78 convocati, dei quali 68 schierati (il più impiegato è Bonucci con 34 presenze, 2.915', seguito da Jorginho con 33 presenze ma più minuti in campo 2.952'), con 36 esordienti, l'ultimo Scamacca a settembre. A livello individuale, ottenuti altri record: Bonucci è il calciatore italiano con più presenze agli Europei (18, Buffon e Chiellini a 17), Chiellini supera Zoff (113 presenze) ed è 6° nella classifica all time delle presenze in Nazionale. Immobile (16 reti) è il calciatore in attività più prolifico in Nazionale.