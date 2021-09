Calcio: Inzaghi, 'stimo De Zerbi, lo Shakhtar molto simile al suo Sassuolo'

27 settembre 2021 a

a

a

Kiev, 27 set. - (Adnkronos) - "Lo stimo molto, è un allenatore preparato che riesce a trasmettere le sue idee alle sue squadre. Lo Shakhtar per alcuni aspetti è molto simile al Sassuolo. Dovremo stare molto attenti e fare una partita intensa, loro hanno ottime individualità e giocano molto bene a calcio". Lo dice l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi alla vigilia del match in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk, allenato da Roberto De Zerbi, valido per la seconda giornata del gruppo D di Champions League.