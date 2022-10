Calcio: Baresi, 'Maldini sta mostrando sua competenza come dirigente'

27 settembre 2021 a

Roma, 27 set. - (Adnkronos) - "Maldini è entrato con grande entusiasmo. Sta mettendo a disposizione tutta la sua esperienza da calciatore ma anche le sue idee e la competenza che sta mostrando come dirigente. Sta facendo un bel lavoro e il Milan è cresciuto tantissimo". La bandiera del Milan Franco Baresi loda il lavoro del direttore tecnico rossonero e suo ex compagno di squadra Paolo Maldini. "Possiamo fare bene quest'anno, abbiamo fatto benissimo l'anno scorso in campionato e siamo tornati in Champions dove speriamo di fare bene", aggiunge Baresi a Dazn.