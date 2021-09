Parlamento: Casellati, 'uso smodato dl deviazione da binari Costituzione'**

27 settembre 2021 a

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "L'esigenza di governare si è tradotta nell'urgenza di legiferare. E il decreto-legge, atto che nelle intenzioni dei costituenti deve avere natura eccezionale, è diventato lo strumento preferenziale per tradurre gli indirizzi politici di governo in norme legislative. I provvedimenti sono spesso semplicemente 'ratificati' dalle Camere, attraverso il ricorso a voti di fiducia che di fatto privano gli eletti del potere di incidere sul contenuto delle leggi. Una deviazione dai binari del giusto procedimento legislativo indicato dalla Costituzione, che rende urgente la domanda su come conciliare le esigenze di una democrazia moderna con la salvaguardia dei valori fondamentali della identità costituzionale". Così la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un passaggio del suo intervento oggi a Firenze ad un convegno sul Parlamento italiano e sul ruolo delle Assemblee elettive nella società che cambia.