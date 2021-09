Calcio: De Sisti, 'derby romano bello e bisogna prendere atto che ha vinto la Lazio'**

27 settembre 2021 a

a

a

Roma, 27 set. (Adnkronos) - Il derby romano, "anche se è finito con la vittoria della Lazio, è stato una bella partita, di quelle che fanno piacere alla gente". Lo afferma, conversando con l'Adnkronos, Giancarlo "Picchio" De Sisti, bandiera della Roma di Nils Liedholm, che comunque non nasconde la sua delusione: "la Roma ha motivo di lamentarsi, così come la Lazio di gioire. Alla fine ci solo realtà inconfutabili e bisogna prenderne atto".

Sullo sfogo di Mourinho "quello che ha detto è opinione sua, che può essere condivisa dai tifosi della Roma e magari da qualche osservatore terzo, ma è chiaro che non farà piacere ai tifosi della Lazio. Magari era meglio se diceva meritavamo il pareggio... ma lui è sanguigno, reagisce e non abbassa mai la testa, sa come muoversi, è un guerriero, va capito. Anche lui sa che il calcio è fatto di episodi, può andare bene o male. capisco la sua rabbia. Mou merita tutta la considerazione di questo mondo anche quando fa considerazioni forti, ma lui ha le spalle grosse e dice le cose a ragion veduta. Se avesse potuto avrebbe dato una 'puncicata' (coltellata, ndr). Ma sta facendo bene, ha riportato un entusiasmo incredibile, avrà motivo di essere soddisfatto in futuro".