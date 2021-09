Partiti: Rotondi, 'Verde è popolare già forte in Germania, sarà così anche in Italia'

26 settembre 2021 a

Roma, 26 set. (Adnkronos) - Stamane sono ancora ad Assisi molti dei soci costituenti della associazione ‘Verde è popolare ‘, formatasi ieri nella città di San Francesco, alla ‘Domus Pacis', in piazza San Francesco. Circola molto entusiasmo, al punto -si legge in una nota- che molti interventi sono stati rivolti a Gianfranco Rotondi perché eviti di accogliere adesioni di vecchi politici, dopo le elezioni tedesche, che potranno segnalare in Europa la nuova tendenza auspicata da ‘Verde è popolare', ossia una Europa popolare e ambientalista.

"Diciamo che saremo già al 42 per cento a Bonn, dove i Popolari sono al 26 per cento e i Verdi al 16, ma prima o poi si svalica e si arriva in Italia..." spiega stamane Rotondi.

Forse per questo -si legge ancora nella nota- ieri la platea ha applaudito l'ex direttrice Rai Anna La Rosa, che ha esortato il presidente della associazione "a rompere con la vecchia politica, accogliendo giovani talenti e non parlamentari in cerca di riconferma".