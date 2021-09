Germania: Rosato, 'fondamentale sostegno Merkel per whatever it takes Draghi'

26 settembre 2021 a

Roma, 26 set. (Adnkronos) - “Oggi si chiude l'era di Angela Merkel. 16 anni di sfide e di crisi che la scienziata prestata alla politica ha sapientemente superato. A lei il grande merito di aver, nel momento più difficile per l'Unione, accompagnato Mario Draghi -allora presidente della Bce- nelle scelte fatte per salvare l'euro. Senza il suo sostegno politico anche pronunciare il famoso 'Whatever it takes' sarebbe stato molto più complicato per Draghi”. Così il vicepresidente della Camera e presidente di Italia viva Ettore Rosato in un post su Facebook.