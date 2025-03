Festival Nazionale dell'Economia Civile: necessario un coordinamento dei Festival a stimolo dell'economia del Paese

26 settembre 2021 a

(Adnkronos) - Firenze, 26 settembre 2021 – Nella giornata conclusiva della terza edizione del Festiva nazionale dell'Economia Civile si parla anche di alleanze tra Festival.

Al Panel moderato da Leonardo Becchetti Direttore del Festival Nazionale dell'Economia Civile e Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti, si confrontano su “buone pratiche” che diventano segno di speranza e stimolo per il Paese Tito Boeri Economista e Direttore Scientifico del Festival dell'Economia di Trento, Paolo Venturi Direttore Aiccon e delle Giornate di Bertinoro per l'Economia Civile, Anna Lisa Mandolino Vicesegretaria generale di Cittadinanzattiva e referente Festival della partecipazione, Ermete Realacci Presidente Fondatore Symbola e del Comitato Green Week e Emiliano Fossi Sindaco di Campi Bisenzio e membro del Comitato Organizzatore del Festival dell'Economia Civile di Campi Bisenzio.

“Nel Paese continua ad esserci una forte domanda di informazione di qualità sui temi economici - ha affermato Boeri - un'informazione approfondita su temi che interessano milioni di famiglie e i loro problemi quotidiani.”

“Ritengo che confrontarci sia uno degli elementi più importanti di questa esperienza – ha aggiunto Emiliano Fossi commentando il Festival - la nostra sfida è trasferire esempi di economia civile, fare rete, riportando al centro le relazioni tra le persone, costruendo comunità inclusive e aperte. Noi abbiamo provato a costruire un modello diverso. A questo serve questo Festival di Firenze, che ha il pregio di dare risalto a questo approccio, dare grande visibilità e fare il più possibile rete”.

