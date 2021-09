European Youth Parlament al Festival Nazionale dell'Economia Civile: quale futuro per i giovani?

26 settembre 2021 a

(Adnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 – Elisa Cappa Bava (Membro dello European Youth Parlament) è intervenuta al Festival Nazionale dell'Economia Civile, moderando il panel intitolato “Green Deal e Social Deal. Le nuove sfide europee per un modello di sviluppo economico sostenibile”.

Tra i temi trattati c'è stato anche quello del ruolo attivo dei giovani nel processo di cambiamento verso un pianeta più sostenibile.

«Le richieste dei giovani – ha precisato Cappa bava – sono molteplici e, al contempo, anche molto semplici. La nostra è una richiesta di partecipazione al processo di governance per essere ascoltati in un'azione che richiede un'opinione della nostra generazione, visto che sarà quella maggiormente impattata dalla situazione climatica. Chiediamo di implementare politiche che garantiscano la giustizia sociale, ma anche opportunità economiche di vita per il futuro. Sono richieste da raccogliere in maniera urgente ed il prima possibile».

Cappa bava ha posto l'accento anche sul futuro delle giovani generazioni, specificando: «La speranza dei giovani, sempre più riuniti in associazioni come quella di “Friday for future”, è quella di coniugare politiche veloci ed efficaci, ma che facciano particolare caso ad esigenze di necessità lavorativa e ad una spesa sostenibile. Coniugare, quindi, l'elemento sociale a quello ambientale».

Ufficio stampa Festival Nazionale dell'Economia Civile