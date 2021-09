Rdc: Tridico, 'è un 'dividendo sociale' per combattere povertà'

25 settembre 2021 a

Bologna, 25 set. -(Adnkronos) - "Il Reddito di Cittadinanza è stato l'introduzione di un 'dividendo sociale'" utile soprattutto perché "in alcune aree del paese non si creano posti di lavoro" come dimostra "l'alto tasso di disoccupazione". Lo sottolinea il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, in un intervento a Futura 2021, ricordando l'effetto di 10 anni di blocco del turn over nel pubblico impiego.

"Dal Meridione negli ultimi 10 anni sono emigrati 1,7 milioni di ragazzi verso il nord o l'estero: è ricomnciata una emigrazione che pensavamo di esserci lasciati alle spalle". In questo contesto - osserva Tridico - "il Reddito è un piccolo sostituto, insufficiente, di contrasto alla povertà" un intervento "necessario per togliere manovalanza a quella criminalità che spesso fa intermediazione illecita".