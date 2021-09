Partiti: Rootndi, 'ad Assisi ecco Verde è popolare, non saremo settantottesimo partito'

25 settembre 2021 a

a

a

Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Grazie ai soci costituenti di ‘Verde è popolare' già tutti presenti ad Assisi in piazza della Porziuncola, dove oggi poseremo la prima pietra di una associazione che promette di non diventare il settantottesimo partito italiano''. Così Gianfranco Rotondi, su Twitter, saluta l'arrivo ad Assisi dei soci costituenti di 'Verde è popolare', tra i quali anche il sindaco della città di San Francesco, Stefania Proietti, che ieri ha aderito alla associazione presieduta da Rotondi stesso e che annovera tra i promotori figure di centrodestra ma anche di centrosinistra, come la stessa portavoce Paola Balducci, ex parlamentare dei Verdi e candidata a Roma a sostegno di Roberto Gualtieri.