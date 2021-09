Milano: spaccio di droga, polizia arresta quattro persone

25 settembre 2021 a

a

a

Milano, 25 set. (Adnkronos) - Quattro persone sono state arrestate dalla polizia a Milano per detenzione e spaccio di droga. Gli agenti della squadra mobile giovedì hanno arrestato un cittadino italiano di 22 anni e un cittadino marocchino, irregolare in Italia, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In zona Navigli la polizia ha notato il 22enne che si scambiava in strada un involucro con lo spacciatore. Fermati, sono stati trovati in possesso di cocaina, mentre nell'abitazione dello spacciatore sono state trovate altre cocaina e Mdma.

A Corsico la polizia ha fermato all'interno di un parco un uomo e lo hanno controllato. Nel marsupio aveva sette involucri contenenti cocaina pronti per la vendita e 100 euro in contanti.

Sempre a Corsico la polizia ha arrestato un 26enne italiano, notato mentre cedeva una dose di cocaina a un altro uomo. Nella sua macchina gli agenti hanno trovato altre 11 dosi di cocaina e nella sua abitazione a Buccinasco altre 32 dosi nascoste nell'armadio, 10 grammi di sostanza da taglio e 660 euro ritenuti provento dello spaccio.