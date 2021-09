Milano: ricercato per associazione a delinquere ed estorsione, polizia arresta latitante

25 settembre 2021 a

Milano, 25 set. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a San Donato, in provincia di Milano, un uomo di 48 anni, originario di Gela, in provincia di Caltanissetta, destinatario di una misura di custodia in carcere per il reato di associazione a delinquere ed estorsione aggravata, già condannato alla pena di cinque anni e otto mesi di reclusione. L'uomo, accusato di far parte di un gruppo criminale attivo nel Nord Italia, è stato rintracciato e arrestato dagli agenti a San Donato. La polizia hanno pedinato i familiari dell'uomo, che li hanno portati fino al ricercato. Il 48enne è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore.