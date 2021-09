25 settembre 2021 a

Milano, 25 set. (Adnkronos) - Sono 478 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. I morti sono stati 8, per un totale dall'inizio della pandemia di 34.012 deceduti. I tamponi effettuati, secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, sono stati 66.355. Negli ospedali lombardi sono ricoverate 401 persone, 13 in meno di ieri, e nei reparti di terapia intensiva 58, due in meno di ieri.