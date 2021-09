Covid: a Mantova denuncia e foglio di via per manifestante 'No paura day'

25 settembre 2021 a

Milano, 25 set. (Adnkronos) - Il questore di Mantova, Paolo Sartori, ha emesso nei confronti di un cittadino italiano di 44 anni un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Mantova della durata di 3 anni. L'uomo, residente nel Modenese, lo scorso maggio aveva partecipato a una manifestazione no nax e no green pass, il 'No paura day', rendendosi protagonista di provocazioni e contestazioni violente. L'uomo, alla richiesta di esibire un documento da parte della polizia, aveva iniziato a insultate gli agenti. Portato in Questura, era stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.

In considerazione della reiterazione dei fatti accaduti e dei precedenti a carico del 44enne, fra cui violenza, minaccia, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, violenza privata, danneggiamento, comunicazione e diffusione illecita di dati personali, vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate, porto abusivo di armi e decine di sanzioni amministrative per inosservanza delle norme anti-Covid, il questore ha deciso di emettere un foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno nel Comune di Mantova per un periodo di tre anni.