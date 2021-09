Season Cycles, il software per investire nei titoli stagionali

24 settembre 2021 a

(Rieti 24 settembre 2021) - Rieti, 24 Settembre 2021. Spesso si sente parlare di stagionalità dei mercati finanziari, ma raramente si dà il giusto peso a questo aspetto del trading. Eppure, un attento e puntuale studio degli andamenti dei titoli all'interno di determinati periodi può rivelarsi uno strumento vincente nel mondo degli investimenti. Ma come calcolare e monitorare l'andamento stagionale dei titoli in modo semplice e veloce? Il software

Perché è importante tenere in considerazione la stagionalità dei mercati

Nel mondo del trading gli aspetti da valutare e tenere in considerazione prima di investire in un titolo sono molteplici. A volte, riuscire a ricordarli e a metterli in relazione, specialmente quando si è alle prime armi, può diventare seriamente impegnativo. Tra questi aspetti ce n'è uno spesso sottovalutato, ma decisamente importante, in particolare nell'ambito degli investimenti nel breve termine. Ci riferiamo alla stagionalità dei mercati finanziari e, quindi, dei titoli.

Si parla di stagionalità nel trading quando si rileva, in riferimento a uno o più titoli, un pattern stagionale, ovvero una serie di fluttuazioni che avvengono con frequenza piuttosto stabile e ripetitiva. Esattamente come le stagioni esistenti in Natura, l'andamento stagionale dei titoli ricalca rialzi, ribassi e altre variazioni che si verificano nell'arco di determinati periodi dell'anno. Va da sé che monitorare la stagionalità di un titolo è uno degli elementi chiave per raggiungere profitti più alti e, allo stesso tempo, rischi più bassi.

Come funziona Season Cycles?

Seguire il pattern stagionale di alcuni titoli richiede un notevole impegno e, soprattutto, molto tempo a disposizione per effettuare le diverse ricerche sull'andamento di ogni titolo. Selezionare il titolo, cercarne lo storico, individuare per ogni anno qual'è stato il periodo in cui si sono verificati rialzi o ribassi, tutte operazioni lunghe e, spesso, noiose. A sopperire a queste necessità è stato ideato e sviluppato un software specifico, Season Cycles. L'ideatore, Marco Doni, è già autore di diverse pubblicazioni nonché ospite regolare del canale di finanza e trading CNBC Italia e mentore con corsi e webinar sugli investimenti in Opzioni USA.

La sua idea nasce infatti dalla necessità di poter monitorare e studiare l'andamento dei titoli nel corso del tempo e degli anni, individuando con facilità e immediatezza le fluttuazioni più rilevanti e utili per gli investitori. L'interfaccia di Season Cycles è estremamente semplice ma curata in ogni aspetto, consentendo una user experience piacevole e fluida. Con pochi click avete a disposizione non solo le variazioni dei titoli selezionati, ma anche tutte le altre informazioni di cui potreste aver bisogno prima di decidere di investire.

Vi basterà cliccare sul nome del titolo che vi interessa per poter osservare, tramite grafici e schemi semplificati, il suo pattern stagionale. Di conseguenza, ottenendo il season rating migliore, potrete valutare come e quando investire. Ciò vi consentirà di massimizzare i profitti riducendo il rischio, sulla base di dati statistici precisi e affidabili e di calcoli accurati. Una soluzione che non solo vi aiuterà a comprendere meglio le dinamiche dei titoli, ma anche a calcolare con velocità e semplicità i migliori investimenti sul breve e lungo periodo.

