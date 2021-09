Made in Italy, Di Stefano (Affari Esteri): 'Italia potenza industriale all'avanguardia'

24 settembre 2021 a

Roma, 24 set. (Adnkronos) - "La Giornata Qualità Italia ci permette di costruire quella 'narrazione del futuro' del nostro Paese, qual essa è e intende rimanere: una potenza industriale all'avanguardia e un grande Paese di trasformazione, sostenibile e innovativo”. A sottolinearlo Manlio Di Stefano, Sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale intervenendo alla cerimonia di consegna dei Premi Leonardo oggi a Roma.

“Infatti in questa Giornata premiamo realtà imprenditoriali appartenenti a settori diversi ma accomunate non solo dalla qualità dei loro prodotti, bensì anche dalla continua attenzione all'innovazione tecnologica, fattore divenuto ormai imprescindibile per l'affermazione delle nostre imprese sui mercati esteri", spiega.

"Con questa consapevolezza di fondo, la Farnesina è in prima linea per valorizzare e presentare in chiave moderna le eccellenze italiane, mettendo in luce punti di forza meno conosciuti del nostro Paese all'estero", conclude il Sottosegretario.