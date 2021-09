Incidenti: Venezia, scontro tra due auto, muore 29enne

24 settembre 2021 a

Venezia 24 set.( Adnkronos) - La notte scorsa, a mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Barbariga incrocio con Via Cavour a Fiesso d'Artico per un incidente stradale tra due auto: deceduta una giovane donna 29enne. I pompieri arrivati da Mira, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla Lancia Y la conducente. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ne ha dovuto costatare la morte. Illeso l'autista dell'altra auto, assistito dai sanitari. Sul poto i carabinieri per deviare il traffico e ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.