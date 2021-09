Fiere: da RiminiWellness 2021 tendenze e novità per essere in forma

24 settembre 2021 a

a

a

Rimini, 24 set. (Labitalia) - C'è anche l'anteprima assoluta del 'Beer - Yoga' (ideato da Fluxo in collaborazione con il birrificio riminese Amarcord) alla Active edition 2021 di RiminiWellness che si è aperta oggi nel quartiere fieristico romagnolo. Il Beer - Yoga si pratica consumando una modica dose di birra ed eseguendo in contemporanea esercizi di Yoga mirati. La celebre kermesse dedicata al fitness, benessere e sport di Italian Exhibition Group resta in calendario fino a domenica 26 settembre con biglietteria solo on line (https://www.riminiwellness.com/visitatori/reserved-area) e accesso consentito solo con green pass (ma si potranno anche eseguire tamponi rapidi anticovid nel piazzale antistante la fiera a tariffa convenzionata). RiminiWellenss si estende tra la fiera e la riviera e prolunga l'estate, accompagnando la ripresa di un settore che torna finalmente a vedere una prospettiva positiva dopo il lunghissimo periodo pandemico.

Tra le novità di RiminiWellness 21 anche le semisfere in alluminio nell'abbigliamento che, a contatto con il corpo, attivano la mappa energetica, stimolando una sensazione di leggerezza ed equilibrio fisico (brevetto Freddy Energy), il massaggio californiano psicosomatico per un perfetto riequilibrio emozionale (scuola Tao di Chianciano Terme) e il Superjump Supersonica di Jill Cooper, la ‘Regina del Fitness' d'Italia, un allenamento cardiovascolare che oltre ad agire sul tono muscolare drena, migliorando la microcircolazione. E poi Radio Esercito che trasmette in live-streaming su www.esercito.difesa.it con il percorso 'military fitness' allestito ad-hoc per la fiera: sotto gli occhi attenti degli istruttori del 186° reggimento paracadutisti 'Folgore' di Siena, il pubblico potrà cimentarsi in esercizi dinamici e aerobici che riproducono l'allenamento quotidiano del soldato.

Oltre alle mille discipline da scoprire e provare, alla fiera di Rimini anche un ciclo di incontri sulla Cultura del Benessere, tenuto da esperti di pluriennale esperienza di Mindfulness, Ayurveda e bellezza, ginnastica yoga facciale, ecc. In programma domani il 2° Summit italiano sul Antiaging Longevity & Lifestyle promosso da Fiteducation e il Centro Studi Paf con focus sugli stili di vita da adottare per una vita sana, bella, felice e longeva. Il calendario prevede poi i Seminari di LifeBrain - network di Laboratori che offre servizi di analisi, diagnostica specialistica e service di laboratorio - e due convegni rivolti a chi vuole intraprendere la professione di Sport Mental Coach. Per concludere, tutti gli affiliati CrossFit sono chiamati a raccolta per il Summit a loro dedicato che si articola in tutti e tre i giorni della manifestazione, da venerdì a domenica.