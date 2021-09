Calabria: Oddati, 'Pd con Bruni, possiamo cambiare storia regione'

24 settembre 2021 a

Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Tanta parte del gruppo dirigente nazionale del Partito Democratico è oggi qui in Calabria a sostenere la difficile e impegnativa battaglia che sta conducendo Amalia Bruni. Non è una sfida semplice, ma abbiamo una coalizione ampia e unita, liste forti e entusiasmo. Sentiamo che stiamo recuperando consenso e fiducia e che ce la possiamo fare a cambiare la storia della Calabria. Non vogliamo rassegnarci a lasciare ancora la Calabria nelle mani di una destra arruffona e sconclusionata”. Così Nicola Oddati della direzione nazionale del Partito Democratico.