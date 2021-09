Amministrative: Renzi, 'grillini per decrescita infelice'

24 settembre 2021 a

Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Sul rapporto con i grillini in Toscana e a Firenze ho fatto una intervista sulla stampa locale per rispondere alle geniali proposte di Bonafede. Segnalo tra l'altro il mio passaggio sul Festival dei Cinghiali in Piazza Signoria, in risposta allo scempio dei rifiuti di Roma". Lo scrive Matteo Renzi nelle enews.

"A questo proposito evidenzio la battaglia di Sesto Fiorentino, dove la sinistra parte dall'85% e il nostro Gabriele Toccafondi combatte a mani nude contro Golia: eppure la battaglia per l'Aeroporto di Firenze è una battaglia decisiva per capire chi vuole creare posti di lavoro e chi invece vuole la decrescita infelice come i grillini. Alla fine di queste elezioni vedremo se nel Pd fiorentino qualcuno avrà il coraggio di ammettere la verità: forse vincono a Sesto, certo perdono la faccia".