Planetpay365 è il nuovo top sponsor dello Spezia Calcio

(Roma, 23 settembre 2021) - La piattaforma a valore aggiunto del gruppo SKS365 al fianco del club ligure per la stagione 21/22

Roma, 23 settembre 2021 – Siglato l'accordo che vedrà insieme, per tutta la stagione sportiva in corso, PlanetPay365 e lo Spezia Calcio. La piattaforma multiservizi di proprietà del gruppo SKS365 diventa top sponsor della squadra ligure, che ospiterà il brand sia durante gli incontri casalinghi di campionato e Coppa Italia allo Stadio Alberto Picco (dai LED a bordocampo alla sala lounge), sia sul sito ufficiale della squadra e nelle interviste post-partita.

La sponsorship viaggerà anche sui social media di PlanetPay365 e del club spezzino, con una comunicazione dedicata ai vantaggi per i clienti e contenuti settimanali preparati ad hoc per i tifosi. Per PlanetPay365, piattaforma pensata per accrescere le potenzialità degli esercizi commerciali attraverso diversi servizi tecnologici (dalle ricariche telefoniche all'acquisto di Gift Card e contenuti digitali), si tratta di un ulteriore tassello della strategia di posizionamento che mira a creare valore aggiunto con particolare attenzione all'universo sport.

“Con grande entusiasmo e soddisfazione ci uniamo a un club che rappresenta un legame secolare tra una città e la sua squadra di calcio – ha dichiarato Troy Cox, Chief Commercial Officer di SKS365 – Lo facciamo da top sponsor, e per questo siamo ancora più determinati a valorizzare il nostro brand e arricchire ulteriormente questo legame, non solo con i servizi tecnologici all'avanguardia che già compongono il portfolio PlanetPay365, ma con nuove iniziative e promozioni dedicate a tifosi e sportivi.”

“Oggi si compie un ulteriore passo in avanti verso la creazione di un club moderno, tecnologico e aperto all'innovazione. Siamo decisamente soddisfatti di avere al nostro fianco una piattaforma di assoluto valore internazionale come PlanetPay365 e non vediamo l'ora di poter rendere questa partnership ancora più forte con tante attività pensate appositamente per i nostri tifosi”, le parole del Chief Revenue Officer dello Spezia Calcio, Luca Scafati.

PlanetPay365 è il primo prodotto realizzato da Planet Entertainment, la società controllata dal gruppo SKS365 dedicata ai progetti e servizi a valore aggiunto. L'azienda svilupperà e lancerà nel mercato ulteriori soluzioni innovative