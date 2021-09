Milano: furti in appartamento, polizia arresta sei persone

23 settembre 2021 a

a

a

Milano, 23 set. (Adnkronos) - La polizia di Milano ha arrestato sei uomini, cittadini georgiani, parte di un gruppo attivo nei furti in appartamento. Gli indagati, accusati di diversi furti in appartamento consumati e tentati tra agosto e settembre 2021 a Milano e Torino, sono ritenuti responsabili del raid ai danni di 45 box in zona Lambrate, nel capoluogo lombardo. Due sono stati rintracciati a Torino, un terzo a Roma e il quarto a Milano.

Sempre a Milano è stato arrestato un altro cittadino georgiano, destinatario di un provvedimento cautelare emesso dal gip di Torino, perché appartenente a un'associazione per delinquere finalizzata ai furti in abitazione. A Roma, invece, un sesto uomo, facente parte della banda, è stato arrestato per essere rientrato in Italia senza le dovute autorizzazioni, pur essendo destinatario di un provvedimento di espulsione del 2018.