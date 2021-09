Kaspersky celebra la Giornata Internazionale per l'Accesso Universale alle Informazioni

23 settembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) -

Milano, 23 settembre 2021- Il 28 settembre si celebra la Giornata Internazionale per l'Accesso Universale alle Informazioni

Uno degli obiettivi di questa giornata è garantire l'accesso alle informazioni in egual misura agli utenti di tutte le età. Tuttavia, nonostante i progressi, la tecnologia rimane ancora oggi una sfida per molte persone anziane. Ecco perché questa può essere l'occasione adatta per concentrarsi sull'inclusione digitale.

Prima della pandemia, il numero di persone anziane che aveva accesso al web era piuttosto basso. Secondo quanto emerso dal

Nonostante ciò molti anziani, ancora oggi, riscontrano qualche difficoltà quando si parla di utilizzare il web e i device tecnologici. Secondo un recente

La questione solleva anche delle domande relative alla sicurezza online degli anziani. Gli utenti più senior solitamente cercano di proteggersi da soli senza chiedere un supporto esterno, ma nella maggior parte dei casi non hanno le competenze per farlo. Questo genera preoccupazione in famiglia. Infatti, secondo uno

Al tempo stesso, un recente sondaggio

• Prima di effettuare qualsiasi acquisto online, fare una verifica con una persona di fiducia come un partner o un familiare, per determinare se il sito/prodotto è sicuro o se si tratta di una truffa.

• Non condividere mai informazioni personali online o per telefono. I truffatori possono presentarsi come un finto servizio di sicurezza bancario e richiedere il codice della carta di credito o il nome utente e password della vittima.

• Se si ricevono messaggi che chiedono di partecipare ad una lotteria per vincere un premio o del denaro, è molto probabile che si tratti di una truffa. Prima di fare qualsiasi cosa, avvisare i propri familiari.

• Se si viene avvisati che una persona cara si trova in difficoltà e ha bisogno di soldi, contattare la persona in questione o dei familiari/amici per verificare la situazione personalmente prima di effettuare un trasferimento di denaro. I truffatori utilizzano spesso temi quali incidenti gravi come tecnica per rubare denaro dalle persone anziane.

• Se si utilizza un computer o un tablet, assicurarsi che tutti gli aggiornamenti installati provengano da uno sviluppatore ufficiale. Se si ricevono notifiche a riguardo nel browser, fare attenzione in quanto probabilmente si tratta di un link dannoso.

• Non utilizzare mai la stessa password su diversi account ma creare password sempre diverse. Sono disponibili

Infine, è possibile informarsi tramite alcune

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un'azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni:

Seguici su:

Contatto di redazione:

Noesis