Governo: Manca (Pd), 'bene Draghi, per patto comune noi ci siamo'

Roma, 23 set (Adnkronos) - "Non c'è alcun dubbio, per far sì che la conversione energetica, digitale ed ambientale rappresenti la più importante opportunità per promuovere la qualità del lavoro all'interno di una nuova crescita economica, serve un nuovo patto sociale che ponga le basi per un'investimento straordinario sulla formazione universale e permanente". Lo dice il senatore Daniele Manca, del Pd.

"Facciamo nostro l'appello di Draghi: il Pd, come ha sottolineato Letta, è pronto a fare la sua parte per garantire un contributo costruttivo e di indirizzo a questo sforzo comune”, aggiunge il capogruppo Pd in commissione Bilancio a Palazzo Madama.