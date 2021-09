Fisco: Fratoianni, 'Draghi rassicura industriali, tutelati interessi soliti noti'

23 settembre 2021 a

Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Oggi Draghi all'assemblea di Confindustria rassicura gli industriali: 'il governo non aumenterà le tasse. Non sia mai che l'élite di questo Paese dia qualcosa in più alla collettività. In questo Paese invece c'è chi dovrebbe pagare meno tasse, e chi invece ne potrebbe pagare di più". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

“Ci sono lavoratori, piccoli commercianti, artigiani, finte partite Iva e giovani precari - prosegue l'esponente dell'opposizione di sinistra - che dovrebbero pagare di meno, e ricchi possidenti e facoltosi imprenditori che potrebbero pagare di più. Ci sono imprese che lavorano in ottica eco-compatibile che dovrebbero pagare di meno e imprese inquinanti che dovrebbero pagare di più. Ma questo governo non ce la fa a fare questo”.

“E poi, qualcuno ha mai visto Draghi andare a qualche presidio di lavoratori e lavoratrici a rischio licenziamento a dire 'il governo non consentirà che siate licenziati'? No. Ovviamente no. Perché gli interessi che questo governo tutela - conclude Fratoianni - sono sempre i soliti".