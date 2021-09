Digital Entrepreneurship, il nuovo libro di Vincenzo Morabito sull'imprenditorialità digitale

23 settembre 2021 a

(Milano 23 settembre 2021) - Milano, 23 Settembre 2021. Vincenzo Morabito presenta il suo nuovo libro “Digital Entrepreneurship, Management, System and Practice”, un saggio sull'imprenditoria digitale pubblicato da Cambridge University Press.

Il saggio si aggiunge a una già vasta serie di pubblicazioni firmate da Vincenzo Morabito che è da oltre vent'anni professore presso l'Università Bocconi, Responsabile dei corsi di Organizzazione e Sistemi Informativi, Management dei Sistemi Informativi nei diversi corsi di Laurea e nei Master dell'università.

In Digital Entrepreneurship, Vincenzo Morabito analizza i fattori determinanti per lo sviluppo dell'imprenditoria digitale, considerando gli aspetti organizzativi e manageriali, le competenze e gli strumenti utili alla open innovation. Affiancando a questa analisi anche una mappatura dell'ecosistema digitale, fornendo esempi utili a comprendere il fenomeno e anche uno strumento per coloro che vogliono orientarsi in questo campo e cogliere le opportunità dell'economia digitale.

Vincenzo Morabito su Digital Entrepreneurship, una “guida all'imprenditoria digitale”

”L'idea è molto semplice: l'imprenditoria diventa sempre più digitale e il digitale cambierà il modo di fare impresa - racconta Vincenzo Morabito durante un'intervista a LaPresse, riguardo al suo nuovo libro Digital Entrepreneurship - È il momento giusto per spiegare quali siano i trend da percorrere e anche dare una chiave di lettura alle imprese che stanno nascendo”.

Un libro che come spiega Morabito stesso, risponde quindi a: “un'esigenza molto sentita sia dai giovani sia da chi vuole cambiare il proprio percorso di vita grazie al digitale.” Un settore che ha vissuto in questi ultimi anni una fortissima accelerazione a causa della pandemia Covid-19, ma che era inevitabile e che apre importanti margini di crescita per l'economia e l'imprenditorialità se compreso correttamente e approcciato con il giusto mindset, che va oltre alla semplice adozione di nuove tecnologie.

I casi di studio presentati da Vincenzo Morabito in Digital Entrepreneurship, sono delineati in maniera snella ed efficace e guidano il lettore alla comprensione dei motivi per cui un mindset imprenditoriale digitale non riguardi solamente l'aspetto tecnologico; perché, come viene più volte sottolineato da Morabito, anche quando un'impresa include la tecnologia digitale nei piani strategici, ciò non significa automaticamente che abbia adottato una “mentalità” digitale

Chi è Vincenzo Morabito, autore di Digital Entrepreneurship

Vincenzo Morabito, autore di Digital Entrepreneurship, è conosciuto per le sue numerose pubblicazioni sul tema dell'innovazione digitale e per la cattedra presso l'Università Bocconi di Milano, dove insegna da oltre 20 anni occupandosi di Organizzazione Aziendale e Sistemi informativi.

Il Professor Vincenzo Morabito gode di una solida reputazione scientifica, dovuta anche alla sua carriera di ricercatore presso alcuni degli istituti internazionali di ricerca più rinomati quali il MIT Sloan School of Management di Boston, il Center for Information System Research in Florida e al Decision and Information Science Department dell'Università della Florida. Ricerche utili alla stesura di decine di pubblicazioni sul tema dell'innovazione digitale e che gli hanno garantito un h-indez pari a 18 con oltre 1800 citazioni.

Vincenzo Morabito è laureato in Economia e commercio presso la LUISS e con un PhD in Economia aziendale e management presso l'Università Bocconi dove è attualmente Professore Associato nel Dipartimento di Management e Tecnologia. Responsabile dei corsi di Organizzazione e Sistemi Informativi, Management dei Sistemi Informativi, è stato in precedenza il Direttore del Master in Management dei Sistemi Informativi.

