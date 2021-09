Dalla partnership Umana-Kaspersky nasce “Kaspersky Scenario”

23 settembre 2021 a

(Milano, 23 settembre 2021) - Il percorso di Alta Formazione per professionisti della Cybersecurity

Milano, 23 settembre 2021 - Lo sviluppo del mondo digitale, dall'Industria 4.0 ai servizi in rete, dall'e-commerce alla supply chain, dal Cloud al CRM sta ampliando le possibilità di attacchi informatici. Assistiamo sempre più frequentemente ad aggressioni informatiche anche verso aziende che sono notoriamente inviolabili. Attacchi diversificati, con tecniche multiformi che possono destabilizzare e far perdere credibilità sui mercati alle aziende. Una tendenza che rende ancor più strategico il ruolo degli esperti in Cybersecurity.

Ed è per dare una risposta coerente in contrasto a questo fenomeno che dalla partnership Umana-Kaspersky, in collaborazione con Anitec-Assinform, nasce “Kaspersky Scenario”, un'Academy virtuale di Alta Formazione per professionisti della Cybersecurity. Un progetto innovativo, al via dal 25 ottobre, rivolto a giovani talenti in ambito STEM che saranno selezionati per aziende e partner di Kaspersky in base alle loro esigenze.

Il percorso formativo gratuito, della durata di 248 ore, avrà l'obiettivo di formare Cybersecurity specialist, professionisti in grado di governare gli attacchi informatici, bloccarli e attivare le necessarie azioni di remediation attraverso specifici protocolli di messa in sicurezza. Grazie a questa iniziativa, che è stata illustrata durante il webinar di lancio ad un centinaio fra imprese e stakeholder, Umana formerà una task force di 15 nuove figure specializzate in Cybersecurity.

La fase di progettazione della formazione ha fatto convergere tre eccellenze, ciascuna nel proprio segmento di competenza: Kaspersky come partner tecnologico internazionale, Ca' Foscari Competency Centre per lo sviluppo delle soft skill, l'Area Specialistica ICT di Umana quale elemento catalizzatore in grado di selezionare le persone più in linea per il ruolo.

La complementarietà tra formazione tecnica e sviluppo di abilità specifiche sarà un valore aggiunto per questi professionisti. I candidati selezionati per Kaspersky Scenario, infatti, saranno valutati anche per la loro capacità relazionale, la creatività e la propensione al lavoro in team e, al termine del percorso, le competenze acquisite saranno qualificate attraverso un open badge dedicato.

Il percorso formativo sarà strutturato in rapporto simbiotico con l'ecosistema e i tools di Kaspersky, strumenti software evoluti e dotati di intelligenza artificiale con algoritmi di machine learning.

Sono stati progettati anche moduli specifici sulle soft skill con l'obiettivo di addestrare i candidati al riconoscimento di schemi ricorrenti, sviluppando la propria intelligenza associativa.

Le selezioni per accedere all'Academy, rivolte a diplomati e laureati con curriculum di tipo tecnico (o diplomati ITS), sono aperte. Saranno privilegiati percorsi universitari in Ingegneria Informatica, Informatica, Ingegneria Gestionale, Statistica, Matematica, Fisica e/o facoltà con connotazioni attinenti allo sviluppo software. La conoscenza della lingua inglese, consolidata attraverso soggiorni all'estero, costituirà un elemento importante in fase di selezione.

“Da sempre Kaspersky promuove la conoscenza della cyber sicurezza in tutto il mondo, sostenendo giovani talenti informatici e contribuendo allo sviluppo di programmi educativi di alto livello in materia di sicurezza informativa. Questo progetto rappresenta un importante passo per ampliare la nostra rete di partner e per promuovere la collaborazione tra organizzazioni con background diversi ma con un unico obiettivo, la lotta al cybercrimine”, ha dichiarato Maura Frusone, Head of Channel di Kaspersky Italia.

“La partnership con Kaspersky dà ancora più valore al lavoro di Umana e alla sua Area Specialistica ICT, una collaborazione che ha generato un percorso formativo in un momento in cui la cybersecurity è diventata un elemento di competitività imprescindibile. Le figure capaci di proteggere i sistemi informatici delle aziende sono oggi indispensabili e dunque molto richieste. Kaspersky Scenario è una Academy che contribuirà a rispondere in maniera concreta alle esigenze delle imprese più innovative e che permetterà a giovani talenti di acquisire quelle competenze fortemente richieste dalle aziende e spendibili da subito sul mercato”, ha dichiarato Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana.

Per avere maggiori informazioni e per candidarsi:

Kaspersky

Kaspersky è un'azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante.

Per ulteriori informazioni:

Umana

Umana è Agenzia per il Lavoro “generalista” autorizzata dal Ministero del Lavoro. Conta 140 filiali sul territorio nazionale e 1400 persone dedicate ai servizi per il lavoro. Impiega mediamente 30 mila lavoratori ogni giorno e nel 2020 ha superato i 610 milioni di euro di fatturato. Dal 1997 offre un sistema organico di soluzioni personalizzate dall'alto valore aggiunto: somministrazione di lavoro a tempo determinato, a tempo indeterminato (staff leasing) anche con contratto di Apprendistato, intermediazione, ricerca e selezione, outplacement, formazione, orientamento e Politiche Attive del Lavoro.

Per ulteriori informazioni: