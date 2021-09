Covid: Bonetti, 'posta in Cdm questione quarantena vaccinati e chiesto parere a Cts'

23 settembre 2021 a

Roma, 23 set (Adnkronos) - "C'è un tema importante, che tra l'altro ho posto in Consiglio dei Ministri, di rivalutazione dei tempi della quarantena alla luce dei nuovi dati che abbiamo, per esempio, sulle persone vaccinate. Riguardo la quarantena nelle scuole sarà la medicina a decidere per una revisione, mentre alla politica compete il fatto di organizzare le cose". Lo ha detto Elena Bonetti a Timeline, su SkyTg24.

"Ho chiesto al Cts la valutazione se, sulla base dei dati scientifici, si può effettivamente, come sembra, poter diminuire il tempo della quarantena, restringerla per i vaccinati e i bambini piccoli che non sono vaccinati, ragionare sulle piccole bolle, o se viceversa introdurre strumenti di monitoraggio come i tamponi. Questa è una domanda che è stata fatta e quindi attendiamo la valutazione del Cts, ma credo che sia esattamente questa la direzione sulla quale proseguire convintamente”, ha spiegato la ministra per le Pari opportunità.