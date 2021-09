Consulta: ex presidente Mirabelli, 'nessun indebolimento garanzie da sentenza su Dpcm'

23 settembre 2021 a

Roma, 23 set. (Adnkronos) - "E' presto per trarre delle conclusioni ma non ritengo che dalla preannunciata sentenza della Corte derivi un indebolimento delle garanzie quanto a fonti normative, leggi e dpcm. Questi ultimi come atti amministrativi generali non possono che essere attuativi di una legge". A commentare all'Adnkronos il giudizio di inammissibilità alle censure ai Dpcm della prossima sentenza della Corte costituzionale, è l'ex presidente della Consulta Cesare Mirabelli che conclude: "Sarà molto interessante leggere la motivazione che interpreterà meglio il sistema dell'assetto delle fonti, in un momento storico come l'attuale in cui si possono essere ingenerate confusioni interpretative".

(di Roberta Lanzara)