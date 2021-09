Centro Studi Borgogna è online con il nuovo sito

23 settembre 2021 a

(Milano, 23 settembre 2021 ) - Nuova veste grafica: news, approfondimenti e formazione in ambito iuridico-economico alla portata di un click

Milano, 23 settembre 2021 - È online

Massima attenzione per la sezione dedicata agli eventi: da un lato quelli “live social”, direttamente dal Salotto Virtuale dell'Associazione, con le rubriche “Speakers' Corner”, “Dialoghi Penali” e “InterVenti”; dall'altro quelli su Piattaforma certificata FAD -Formazione A Distanza- utilizzata in occasione degli eventi di aggiornamento e formazione professionale rivolti ai professionisti in ambito giuridico ed economico.

Non mancheranno approfondimenti su iniziative del CSB ed eventi di charity tra i quali spicca il torneo di tennis benefico “Un Game per la Ricerca” arrivato alla sua V edizione.

Sarà inoltre possibile consultare gli articoli, a firma dei membri del Centro Studi Borgogna, sui più autorevoli quotidiani e portali giuridici. Una nuova sezione sarà poi interamente dedicata alle news e ai video di Adnkronos, per garantire un puntuale aggiornamento sulle notizie dell'ultima ora. Spazio infine anche alla satira, con un box dedicato ai fumetti ispirati ai principali fatti e notizie di stretta attualità.

“In un contesto in rapida evoluzione come quello in cui viviamo, è di fondamentale importanza essere riconoscibili online e sui social, offrendo contenuti interattivi sempre attuali e fruibili dagli utenti”, ha dichiarato l'Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente del Centro Studi Borgogna.

A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell'ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'amicizia, la cultura, la solidarietà e l'etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

