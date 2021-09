Caso Eitan: legale, ‘zia e nonno non hanno parlato davanti a giudice'

23 settembre 2021 a

Pavia, 23 set. (Adnkronos) - "Nè la zia Aya, né il nonno materno hanno preso la parola" davanti al tribunale della famiglia di Tel Aviv dove si è tenuta la prima udienza sul caso Eitan, sopravvissuto alla tragedia del Mottarone e conteso tra le due famiglie dei genitori morti lo scorso 14 maggio. Lo afferma Sara Carsaniga, che rappresenta il nonno Shmuel Peleg, indagato per sequestro di persona a Brescia per aver portato in Israele il bambino di sei anni.