Calcio: Genoa, regalo nuova proprietà a tifosi, biglietti gratis contro il Verona

Genova, 23 set. - (Adnkronos) - La nuova proprietà del Genoa 777 Partners ha deciso di far entrare gratis tutti i tifosi rossoblù in occasione della partita di sabato sera alle 20.45 al 'Ferraris' contro il Verona. “L'iniziativa -spiega la società in una nota- dovrà ovviamente rispettare i limiti della capienza indicata dalle normative per la lotta al Covid. Si tratta di un gesto concreto per ringraziare i tifosi del Genoa del loro caloroso benvenuto. Da domani alle ore 10.00 sarà possibile ottenere il ticket gratuito online (www.sport.ticketone.it), inserendo nel codice “SBLOCCA EVENTO” il numero della tessera del tifoso, fino al raggiungimento dei limiti della capienza consentita”.