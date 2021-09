Bollette: bozza dl, 2 mld a taglio oneri sistema, sconto Iva su gas metano e bonus 'rimpinguato'

23 settembre 2021 a

Roma, 23 set. (Adnkronos) - Ammontano a due miliardi i fondi per 'tagliare' gli oneri di sistema evitando il rincaro delle bollette di luce e gas, a questi si aggiungono -ed è il vero elemento di novità- 480 milioni per sterilizzare l'Iva al 5% sui consumi di gas metano e altri 450 milioni per rafforzare il bonus sociale evitando così stangate per le famiglie più in difficoltà, ovvero "ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute". E' quanto si legge nella bozza del dl bollette arrivata in Cdm visionata dall'Adnkronos. Il Consiglio dei ministri, come anticipato oggi stesso dal premier Mario Draghi durante l'assemblea di Confindustria, ha dato il 'disco verde' alla misura.