Bella Hadid si trasforma per svelare i look principali della collezione Self-Portrait Primavera/Estate 2022 presentata durante la settimana della moda di Londra

- LONDRA, 22 settembre 2021 /PRNewswire/ -- "Quando penso alla donna Self-Portrait, non ho mai in mente una sola persona. Per me, l'entusiasmo di ciò che creo deriva dal disegnare una collezione pensata per donne con personalità diverse, atteggiamenti diversi e modi diversi di vivere la loro vita. Volevo celebrare questo spirito con la mia nuova collezione e presentare le diverse sfaccettature della donna Self-Portrait con una serie di immagini di Bella Hadid che si trasforma per rispecchiare i diversi aspetti della sua personalità".Han Chong, fondatore e direttore creativo di Self-Portrait

La casa di moda britannica Self-Portrait ha presentato oggi i modelli della sua collezione Primavera/Estate 2022 con una serie di immagini di Bella Hadid, in anteprima l'ultimo giorno della settimana della moda di Londra.

Scattate dal fotografo britannico Harley Weir, le immagini mostrano i diversi aspetti di Bella Hadid e propongono le numerose sfaccettature della donna Self-Portrait.

In collaborazione con lo stilista Haley Wollens, l'hairstylist Jawara Wauchope e il make-up artist Sam Visser, Bella è stata trasformata per rispecchiare diversi tratti della sua personalità per l'anteprima della nuova collezione di Self-Portrait.

Per la Primavera/Estate 2022, il fondatore e direttore creativo di Self-Portrait Han Chong si è ispirato alla transizione alla vita nel mondo esterno e la sua ultima collezione presenta colori ricchi, nuove linee e un mix di tessuti morbidi. Forme nuove nei toni pastello e in colori accesi sono pensate per essere indossate con naturalezza, abbracciando lo spirito libero e rilassato di un modo nuovo e moderno di vestirsi.

Han Chong, fondatore e direttore creativo di Self-Portrait, ha dichiarato:

"Dopo quello che ci è parso un lunghissimo periodo trascorso senza uscire di casa, ero ispirato a realizzare un approccio moderno all'abbigliamento: uno stile deciso e femminile, ma al tempo stesso morbido e rilassato. Questa collezione è una dichiarazione d'amore per la donna Self-Portrait: una donna libera di affrontare il mondo, di sentirsi sé stessa indossando vari tipi di capi e di divertirsi di nuovo".

Harley Weir ha inoltre ripreso Bella Hadid per la campagna Primavera/Estate del marchio, che uscirà interamente a gennaio 2022, in linea con la collezione disponibile online su self-portrait-studio.com, nei negozi Self-Portrait a livello globale e attraverso una rete internazionale di rivenditori selezionati.

Fondata nel 2013 da Han Chong, Self-Portrait è diventata sinonimo di empowerment della donna moderna attraverso un abbigliamento funzionale per il giorno e la sera. Il marchio è inoltre fortemente impegnato a sostenere i talenti creativi britannici attraverso una serie di iniziative, tra cui un programma di borse di studio con Central Saint Martins.

Han Chong, fondatore e direttore creativo di Self-Portrait, ha dichiarato:"Questa stagione sono stato decisamente ispirato a cambiare marcia per il futuro e a presentare una collezione su ciò che le donne probabilmente vorranno indossare dopo quella che sembra un'eternità trascorsa tra le mura di casa. Volevo presentare un approccio moderno all'abbigliamento: uno stile deciso e femminile, ma con linee morbide e rilassate. Questa collezione è una dichiarazione d'amore per la donna Self-Portrait: una donna pronta ad affrontare il mondo, a sentirsi sé stessa e a divertirsi di nuovo".

