Ambiente: Draghi, 'transizione ecologica non scelta ma necessità, Stato aiuterà su costi'

23 settembre 2021 a

a

a

Roma, 23 set. (Adnkronos) - "La transizione ecologica non è una scelta ma una necessità. I cambiamenti climatici hanno già gravi conseguenze sulle nostre vite, il nostro pianeta e le nostre economie. Se non interveniamo subito, i loro effetti rischiano di peggiorare e diventare irreversibili". Lo ha detto il premier Mario Draghi all'assemblea di Confindustria.

"Dobbiamo prendere misure ambiziose per ridurre le emissioni e contenere l'aumento della temperatura. Ma dobbiamo tenere conto della capacità di riconversione delle nostre strutture produttive. Lo Stato deve fare la sua parte nell'aiutare cittadini e imprese a sostenere i costi di questa trasformazione. E prestare particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione".

"Gli investimenti del Pnrr riguardano l'efficienza energetica, la mobilità sostenibile, l'idrogeno. Investiamo nello sviluppo di capacità industriali, per esempio nei pannelli solari e nelle batterie, per ridurre la dipendenza dai produttori stranieri. E miglioriamo l'efficienza del nostro sistema di autorizzazioni, che non può impedire la realizzazione degli ambiziosi obiettivi sulle energie rinnovabili".