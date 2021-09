Caso Eitan: domani bambino sarà con la zia, poi ‘alternanza' con nonno**

23 settembre 2021 a

a

a

Pavia, 23 set. (Adnkronos) - Eitan domani tornerà con la zia e tutrice Aya, poi inizierà l'alternanza - tre giorni con lei e tre giorni con la famiglia materna - come deciso dal giudice di Tel Aviv che dovrà decidere se l'unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone dovrà fare ritorno in Italia. E quanto si apprende.

Una equa presenza tra le due famiglie in lotta per l'affidamento che durerà almeno fino all'8 ottobre quando c'è una nuova udienza. Si tornerà in aula venerdì mattina, poi udienza sabato sera, quindi domenica in mattinata tutti ancora davanti al giudice in vista della decisione sulla futuro di Eitan.