Roma: Prestipino (Pd), 'Michetti cantonata, fa tenerezza entusiasmo Trancassini'

Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Fa un po' tenerezza il collega Trancassini che, con l'entusiasmo del neofita, cerca di accreditare un travolgente successo del suo candidato Sindaco in occasione del confronto svolto questa mattina nella sede del quotidiano Il Messaggero". Così Patrizia Prestipino del Pd.

"La solita retorica dell'uno contro tutti per giustificare l'ingloriosa e ormai proverbiale fuga di Michetti da ogni precedente occasione di incontro. Purtroppo per lui, anche questa mattina è apparsa in tutta la sua pochezza una candidatura tenuta faticosamente in piedi spiattellando ricette generiche e anche un po' ridicole, estrapolate nervosamente dal foglietto preparato con solerzia dai collaboratori del cosiddetto tribuno".

"Deve essere una faticaccia giornaliera la ricerca di proposte e soluzioni che vadano oltre le fiere di paese, i richiami all'educazione e l'omaggio all'antica Roma. La realtà è che a destra si sono ormai con ritardo resi conto della terribile cantonata presa nella scelta del povero Enrico Michetti come possibile Sindaco di una città come Roma. Mai spot elettorale fu più azzeccato per lui: Michetti chi?".