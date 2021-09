22 settembre 2021 a

Roma, 22 set (Adnkronos) - "Credo che qualcuno nella Lega pensi di avvicinarsi al Ppe. Noi non siamo contrari ma bisogna fare un percorso, una scelta europeista, di valori, non è solo una adesione formale. Il Ppe non è un albergo con le porte girevoli, è prima forza politica in Europa. Se la lega si vuole avvicinare avvii un percorso". Lo ha detto Antonio Tajani a Porta a Porta.