Moët Hennessy inaugura un nuovo concept contemporaneo per "Les Caves Particulières" nell'aeroporto di Paris-Charles de Gaulle

- PARIGI, 22 settembre 2021 /PRNewswire/ -- Moët Hennessy, uno dei leader mondiali nel settore dei vini e alcolici di lusso, è lieta di comunicare la riapertura della boutique "Les Caves Particulières", situata nel cuore dell'aeroporto Paris-Charles de Gaulle, con un nuovo brillante concept progettato da Hubert de Malherbe. Creato nel 2014 con la collaborazione del Gruppo ADP, Lagardère Travel Retail e SDA, il progetto d'avanguardia "Les Caves Particulières" si reinventa. Il cliente resta al centro di questo spazio dove è possibile "riportare a casa un assaggio dell'art de vivre francese" attraverso una serie di nuove esperienze.

Riunendo i marchi più rinomati delle diverse regioni francesi, dal 2004 Moët Hennessy mette in risalto l'eccellenza dei brand del Gruppo attraverso un concept unico e innovativo: "Les Caves Particulières". Ideato per far conoscere ai viaggiatori di tutto il mondo l'assortimento di Moët Hennessy, il concept mette in risalto i territori e il savoir-faire delle aziende produttrici di vini e alcolici del Gruppo.

Nel segno dell'eccellenza, quest'anno "Les Caves Particulières" si presenta completamente rinnovato. Il nuovo progetto è stato affidato all'architetto iconoclastico Hubert de Malherbe, noto esperto di design e retail design. Giocando con la pietra e il legno, ma anche con le iconiche casse da imballaggio (uno dei simboli dello spirito di conquista del Gruppo), Hubert de Malherbe è riuscito a rimodernare il locale esclusivamente grazie al design, mettendo il cliente al centro del progetto con un ampio tavolo centrale dedicato alle nuove esperienze. La firma olfattiva della boutique è stata creata da Thierry Wasser, maestro profumiere di Guerlain.

"Les Caves Particulières" si trova nel Terminal 2E dell'aeroporto Paris-Charles de Gaulle. Quest'area costituisce un luogo unico dove esporre i brand francesi di lusso. Ambasciatore dell'art de vivre francese, il locale offrirà esperienze immersive e per tutto l'anno presenterà dei prodotti unici disponibili esclusivamente a Parigi, in particolare un'edizione speciale Hennessy. Per i viaggiatori sono disponibili molti servizi e prodotti esclusivi, tra cui la rara "Edition Particulière Hennessy", l'edizione limitata "Hennessy XO Paris", workshop di scoperta e mixologia, personalizzazione e anche una serie di attività di abbinamento cibo-vino sviluppate in collaborazione con lo spazio gastronomico "La Halle Gourmande". "Les Caves Particulières" e il suo staff, dedicati ai viaggiatori più curiosi ed esigenti, rappresentano la meta preferita degli edonisti.

DICHIARAZIONI MOËT HENNESSY

- Laurent Boidevezi, Presidente Travel Retail & AFME LAC – Vendite private: «"Les Caves Particulières" è un progetto d'avanguardia che ha aperto la strada per l'accesso alla distribuzione di Moët Hennessy a livello mondiale. Oggi presso il nostro aeroporto di Paris-Charles Gaulle offriamo un'esperienza ancora più vicina ai nostri clienti, i quali potranno trovare presso "Les Caves Particulières" i prodotti più esclusivi delle nostre aziende produttrici».

- Donatienne de Fontaines-Guillaume, Amministratrice delegata Travel Retail EMEA & America - Moët Hennessy: «A guidare questo progetto è stato il forte desiderio di ogni viaggiatore che lascia la Francia di portare con sé una parte dell'art de vivre francese, i migliori prodotti dei nostri territori, grazie alla generosità di Madre Natura. Avevamo già i tesori, ma ci mancava uno scrigno con lo stesso livello di eccellenza, uno spazio originale dedicato a questa offerta unica attraverso cui condividere esperienze straordinarie con il viaggiatore. Ci è venuta quest'idea e abbiamo creato l'esperienza finale dell'art de vivre francese a Parigi».

- Hubert de Malherbe, CEO e Designer - Malherbe Paris: «Desideravo che "Les Caves Particulières" potesse offrire una specie di viaggio da fermi: una splendida combinazione dello spirito di conquista delle aziende produttrici e della bellezza dei loro territori e del loro savoir-faire. È presente l'anima di ciascuna azienda, dalle sponde della Richonne alle pietre marroni della regione del Cognac, passando per le cantine di gesso dove viene fatto invecchiare lo champagne. Il visitatore può viaggiare nel cuore delle aziende produttrici grazie a display immersivi, un'esperienza fisica esclusiva abbinata all'assaggio di prodotti eccezionali intorno a un bancone centrale che testimonia l'importanza della convivialità all'interno dello spazio».

Informazioni su Moët Hennessy

Moët Hennessy, il dipartimento "Vini e alcolici" di LVMH, raggruppa 25 aziende produttrici, molte delle quali esistono da anni, mentre altre hanno da poco iniziato la loro avventura. Il suo obiettivo è di guidare il futuro dei vini e alcolici di lusso, dalla natura alle comunità.

Situata nei territori più prestigiosi di tutto il mondo, Moët Hennessy possiede un savoir-faire unico che va dalla vinificazione all'art de vivre e all'ospitalità, dalla strategia di vendita multicanale alle esclusive esperienze su misura per i clienti.

Da molti anni, con l'ambizione di tramandare un mondo migliore alle generazioni future, Moët Hennessy è impegnata nel programma "Living Soils Living Together" che si articola intorno a quattro impegni fondamentali: rigenerare il nostro suolo, ridurre l'impatto climatico, coinvolgere la società e responsabilizzare le persone. Moët Hennessy è orgogliosa di promuovere un ambiente di lavoro eterogeneo, giusto e inclusivo per tutti.

Ao Yun, Ardbeg, Armand de Brignac, Belvedere, Cape Mentelle, Chandon, Château d'Esclans, Château Galoupet, Cheval des Andes, Clos19, Cloudy Bay, Dom Pérignon, Eminente, Glenmorangie, Hennessy, Krug, Mercier, Moët & Chandon, Newton

Informazioni sul Gruppo ADP

Il Gruppo ADP possiede e gestisce una serie di aeroporti, tra cui Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly e Paris-Le Bourget. Nel 2020 il Gruppo ha accolto 33,1 milioni di passeggeri a Paris-Charles de Gaulle e Paris-Orly, 1,8 milioni di tonnellate di merci e posta e circa 96,3 milioni di passeggeri negli aeroporti esteri a marchio Paris Airports. Godendo di una posizione geografica d'eccezione e di un vasto bacino di utenza, il Gruppo sta portando avanti una strategia per ampliare la propria capacità e migliorare la qualità dei propri servizi, e intende inoltre sviluppare le proprie attività di retail e real-estate. Nel 2020 i ricavi del Gruppo ammontavano a 2.137 milioni di euro per un utile netto di 1.169 milioni di euro.

Informazioni su Hubert de Malherbe

Ingegnere laureato presso l'università francese "Arts et Métiers", Hubert ha creato la propria agenzia nel 1993 con il supporto di un team di 190 esperti. Hubert sovrintende a tutti i progetti creativi dell'agenzia ed è coinvolto in prima persona nella strategia di ciascuno di essi (Dior, Place Vendôme, Sogo...). È al centro di progetti internazionali, in Asia e nel resto del mondo. Si assicura che venga coltivata la doppia competenza dell'agenzia, nel mercato di massa e in quello di lusso. È particolarmente coinvolto nello sviluppo dell'agenzia a livello internazionale.

Informazioni su Lagardère Travel Retail

Lagardère Travel Retail è uno dei due rami del Gruppo Lagardère ed è leader mondiale nel settore del travel retail. Con 4.850 punti vendita tra occorrente da viaggio, duty-free, moda e ristorazione, situati in aeroporti, stazioni ferroviarie e altri posti in franchising in 39 paesi, nel 2020 Lagardère Travel Retail ha realizzato ricavi per 2,3 miliardi di euro. Attraverso un particolare approccio olistico, Lagardère Travel Retail ambisce a soddisfare le aspettative dei passeggeri durante tutto il viaggio e ad accrescere il valore delle attività dei propri clienti e di quelle dei suoi brand partner.

Informazioni su Société de Distribution Aéroportuaire

Societé de Distribution Aéroportuaire (SDA) è una joint venture tra Aéroports de Paris e Lagardère Travel Retail. SDA è rappresentata dal marchio "Buy Paris Duty-Free", che offre ai passeggeri una straordinaria esperienza di shopping in un'atmosfera rilassante e raffinata, dando loro la sensazione di trovarsi nella capitale grazie all'arredamento tipicamente parigino.

Bevi responsabilmente.

