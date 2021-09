Milano: nascondevano oltre un chilo di hashish in casa, arrestati madre e figlio

22 settembre 2021 a

Milano, 22 set. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano una donna di 43 anni e il figlio di 20 per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione abusiva di armi. Gli agenti del commissariato Quarto Oggiaro monitoravano la donna e, mentre era a bordo di un'auto, hanno deciso di fermarla. Sul mezzo hanno trovato 75 grammi di hashish e nell'abitazione della donna, in cui vive con il figlio, con numerosi precedenti, hanno trovato oltre 1 chilo di hashish diviso in panetti e materiale per il confezionamento della droga.

La polizia ha trovato inoltre una pistola Mauser calibro 7.65, risultata rubata nel 2015, con 7 cartucce nel caricatore, una confezione con 29 cartucce calibro 38 e una seconda confezione con 27 cartucce Winchester. Madre e figlio sono stati arrestati e la donna, indagata per false attestazioni a pubblico ufficiale, è stata anche sanzionata per guida senza patente con fermo del veicolo.