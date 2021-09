Lecco: investì e uccise Chiara Papini, è in carcere

22 settembre 2021 a

Milano, 22 set. (Adnkronos) - Nel maggio del 2020 investì e uccise Chiara Papini mentre guidava in stato d'ebbrezza: da oggi è in carcere, per scontare una pena definitiva di 6 anni e 6 mesi di reclusione. Samuele M., 23 anni, è stato arrestato oggi dalla squadra mobile di Lecco in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso ieri dalla Procura.

Oltre che per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, è stato condannato per aver investito la ragazza. In quell'occasione, il 23enne si era dato alla fuga ed era stato rintracciato poco dopo dalla polizia.