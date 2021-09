Il tuo timbro personalizzato in 24 ore? Sì, con MisterTimbri.it

22 settembre 2021 a

Milano, 22 settembre 2021

È una preparazione maturata in 13 anni di attività quella di MisterTimbri.it, messa a disposizione ogni giorno ai suoi clienti e accessibile via telefono (011.5785248) e WhatsApp (375.6443304). Per interpretare correttamente ogni richiesta, vengono rese disponibili numerose tipologie di prodotti, funzionali al tempo libero come alla vita lavorativa:

Dietro a ogni lavorazione c'è una grande attenzione coniugata con i software e i macchinari più all'avanguardia sul mercato. Una combinazione che ha permesso un significativo incremento della produzione dei timbri, riducendo, parallelamente, i tempi di attesa.

L'alta qualità che distingue i prodotti firmati MisterTimbri è associata a prezzi contenuti e limitati tempi di produzione. A caratterizzare l'esperienza d'acquisto sono anche spedizioni in un giorno lavorativo, creazione autonoma e personalizzata del timbro, possibilità di richiedere anche un solo pezzo. Le spedizioni possono realizzarsi in tutta Italia ed Europa.

In appena quattro step si completa l'acquisto dei

I tempi di consegna per il nord Italia sono di appena 24 ore, mentre corrispondono a 24/48 ore per centro e sud. La spedizione è immediata per gli ordini ricevuti entro le 16:00.

