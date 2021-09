Governo: Draghi domani a Confindustria, intervento Onu e poi campioni olimpici

22 settembre 2021 a

Roma, 22 set. (Adnkronos) - Agenda fitta di impegni domani per il premier Mario Draghi. Alle 10.30 l'atteso intervento all'Assemblea di Confindustria, al Palazzo dello Sport di Roma. Dunque alle 17.30 il presidente del Consiglio interverrà in videocollegamento al Food Systems Summit, nell'ambito della 76esima Assemblea generale delle Nazioni Unite. Infine, alle ore 20, è in agenda l'incontro a Palazzo Chigi con gli atleti italiani Campioni alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020.