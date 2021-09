Covid: Romano, 'bene M5s su green pass in Parlamento, ma la Raggi?'

22 settembre 2021 a

a

a

Roma, 22 set (Adnkronos) - "Ottima notizia che il capogruppo dei 5Stelle alla Camera Davide Crippa auspichi che il Green Pass sia obbligatorio anche per i parlamentari. Il PD è stato il primo partito ad invocare questa misura e ci rallegriamo che altre forze della maggioranza seguano la stessa strada". Lo dice Andrea Romano, del Pd.

"Una strada che dovrebbe valere anche per i sindaci, a partire dalla Raggi, che continua a non volersi vaccinare. Ancora una volta quello della Sindaca di Roma (ancora per pochi giorni) è un pessimo esempio per i cittadini, oltre ad un grave segno di ambiguità verso i No Vax", aggiunge il deputato del Partito democratico.