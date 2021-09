22 settembre 2021 a

a

a

Roma, 22 set. (Adnkronos) - "L'obbligo del green pass verrà esteso a tutti i luoghi di Montecitorio. Per chi violerà le regole saranno previste sanzioni, a partire dal taglio della diaria per i deputati. Lo abbiamo deciso oggi, in perfetta continuità con la delibera che già ne prevedeva l'uso alla Camera". Così il presidente della Camera, Roberto Fico.