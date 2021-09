Covid: dl green pass in Gu con sospensione stipendio ma non lavoro

22 settembre 2021 a

a

a

Roma, 22 set. (Adnkronos) - Il decreto legge per l'obbligo del green pass sui luoghi di lavoro, approvato la scorsa settimana in Consiglio dei ministri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Dal testo in G.U., firmato ieri dal Presidente della Repubblica, risulta eliminata la sospensione dal lavoro in assenza di green pass, mentre resta l'obbligo di esibirlo per poter accedere ai luoghi di lavoro. Chi non lo avrà sarà assente ingiustificato e scatterà comunque, sin dal primo giorno, la sospensione dello stipendio. L'obbligo di esibire il certificato verde nei luoghi di lavoro pubblici e privati si applicherà dal 15 ottobre, come nel testo approvato dal Cdm di giovedì scorso.