Torino, 22 set. - (Adnkronos) - "Non è carità fare arrivare vaccini dall'altra parte del mondo. Per me è assurdo che se ne parli ancora come se fosse fare beneficenza. Non possiamo sconfiggere questo virus se non lo sconfiggiamo ovunque". Così Bono, frontman degli U2 intervenuto oggi a Torino alla presentazione del giardino pensile che sorgerà sul tetto dello stabilimento dello storico stabilimento del Lingotto.