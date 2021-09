Consulente finanziario? Indipendenti, ex promotori, SCF: ecco spiegate e tutte le differenze

22 settembre 2021 a

(Milano 22 settembre 2021) - Milano 22 settembre 2021 - A chi rivolgersi per una consulenza sugli investimenti? Generalmente i risparmiatori si rivolgono al proprio consulente finanziario di fiducia. Ma sono tutti uguali? Facciamo un po' di chiarezza.

Come capire chi hai di fronte a che categoria appartiene, chi lo paga, se è abilitato o addirittura è un abusivo?

Salvatore Gaziano, Responsabile Strategie di Investimento di SoldiExpert SCF, spiega

Quello riguardante la consulenza finanziaria è il secondo di una serie di episodi che SoldiExpert SCF dedica all'educazione finanziaria disponibili sul canale YouTube di SoldiExpert e anche su RadioBorsa in formato podcast su tutte le piattaforme principali (Spotify, Spreaker, iTunes Podcast, Google Podcast..).

CHI PUÒ OFFRIRE CONSULENZA FINANZIARIA?

I soggetti che possono offrire la consulenza finanziaria sono differenti: si va dai consulenti finanziari indipendenti a quelli dipendenti o collegati (ex promotori finanziari) dalle società di consulenza finanziaria alle banche e altri intermediari.

Ma dove si possono realmente informare le persone sul mondo della finanza e degli investimenti e come possono capire a distinguere i vari tipi di intermediari e consulenti?

Se si parla di banche, intermediari o piattaforme dove i risparmiatori trasferiscono i propri soldi è fondamentale che il suo nome compaia sul sito della Consob o della Banca d'Italia fra i soggetti autorizzati.

Per quanto riguarda i servizi di consulenza in Italia le uniche figure professionali che possono erogare il servizio di consulenza in materia di investimento e quindi dare consigli personalizzati su dove investire, oltre alle banche sono i consulenti finanziari regolarmente iscritti all'albo OCF.

Tra le figure su cui i risparmiatori fanno più confusione si trova la figura professionale del consulente finanziario: questo può essere indipendente (o autonomo) o dipendente (ex promotore finanziario e nell'ordinamento italiano definiti ora con il tipico burocratese italiano “consulenti abilitati all'offerta fuori sede”). Qual è la differenza? Il primo agisce soltanto nell'interesse del cliente e, i suoi consigli di investimento spaziano su una moltitudine di strumenti finanziari di diverse case. Il secondo, il consulente finanziario dipendente, o l'ex promotore finanziario fuori sede, agisce su un mandato da parte dell'intermediario per cui opera.

I consulenti finanziari di

Come tutti i soggetti abilitati a offrire il servizio di consulenza finanziaria, SoldiExpert SCF e i suoi consulenti finanziari indipendenti sono iscritti all'albo OCF nelle relative sezioni, rispettivamente l'Albo delle società di consulenza finanziaria e l'Albo dei consulenti autonomi.

In questo secondo appuntamento sull'educazione finanziaria di SoldiExpert affronta diversi punti sul vasto tema della consulenza finanziaria, e in particolare:

• I consulenti finanziari che puoi trovare sul mercato

• A cosa bisogna prestare attenzione?

• I 3 tipi consulenti finanziari in Italia

• Perché il termine Indipendente viene spesso abusato

• Come cercare un consulente finanziario su sito OCF

• Differenze tra consulenza indipendente o non indipendente

• Chi può erogare consulenza indipendente?

• I consulenti Indipendenti in Italia e nel mondo

La confusione tra i diversi soggetti può essere è molta ma con l'aiuto di questa iniziativa di SoldiExpert SCF cerca di rendere più chiaro come funziona il mondo della consulenza finanziaria in Italia.

CHI È SOLDIEXPERT SCF

Fondata da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, consulenti finanziari autonomi, SoldiExpert SCF è una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendente a livello nazionale. Iscritta all'Albo OCF SoldiExpert SCF è una società che fornisce esclusivamente consulenza su base indipendente (e anche sul fronte in-formativo sul proprio blog, su YouTube e sul proprio canale podcast, RadioBorsa) ha scelto di essere coerente con questa missione. Vanta una clientela presente in tutta Italia e assiste risparmiatori e investitori con patrimoni di ogni tipo (da famiglie private, imprenditori e manager a gestioni patrimoniali per conto di banche nazionali) ed è in grado grazie al proprio Ufficio Studi e all'esperienza accumulata di fornire consulenza patrimoniale per ogni esigenza (una tantum, continuativa) e obiettivo (portafogli d'investimento, consulenza gestioni patrimoniali, analisi finanziaria e portafogli self-service, check up portafogli, previdenza e pianificazione patrimoniale e successioni).

